Todo sobre la Next Gen de The Witcher 3 y su próximo DLC

Los fans de the witcher perdían la esperanza de ver este año la nueva versión de la última entrega de la saga Witcher, hasta que después de varios retrasos anunciados por la compañía, rondaban por las redes rumores de que la Next Gen de The Witcher 3 se retrasaba hasta junio del próximo año. CD Projekt RED anunció en su cuenta oficial de Twitter, para aclarar los rumores, que el desarrollo está en marcha y se estrenaría este 2022.

Let’s make this 7th anniversary even better, shall we?

We’re delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.

See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh

