Todo a la vez en todas partes, el multiverso se abre en A24

Todo a la vez en todas partes o “Everything Everywhere All at Once“ es la próxima película de A24 que se estrenará en España, el próximo 27 de mayo. Dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, esta película pretende romper todas las barreras de cómo conocemos el multiverso hasta hoy de maneras muy alocadas y únicas. Desafiando la imaginación del espectador y se toma todo tipo de libertades sobre el propio concepto del multiverso y en la forma de relatarlo.

Everything Everywhere All at Once se estrenó el 11 de marzo en Estados Unidos y fue todo un éxito en taquillas. En este multiverso, el tiempo se dobla y se multiplica durante todo el filme, todos están de acuerdo en que es sorprendente visualmente. Con una nota de 8,5 en IMDb y un 95% en rotten tomatoes, esta película parece que será una de las grandes reconocidas de la productora A24 ya que a los críticos ya a la audiencia parece que les ha fascinado. Y no es para menos, la trama tiene pinta de desenvolverse sobre su protagonista, Evelyn Wang, la cual al principio parecerá un personaje muy simple, pero la historia de la película se enfocará en que descubra cuan es el origen de esa fractura en el multiverso, al mismo tiempo que se irá descubriendo a si misma.

Sin duda parece que el concepto del multiverso que nos trae A24 con Everything Everywhere All at Once, supera con creces las expectativas de todos los espectadores, acostumbrados a un concepto mucho más simple como podemos ver últimamente en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En Méjico en cambio, la película llegará a las salas de cine mejicano el próximo 3 de junio. Los comentarios son tan positivos que incluso Guillermo del Toro ha querido aportar a las buenas Críticas.