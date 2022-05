YouTube estrena novedades destacando la parte más visualizada de un vídeo

La última actualización de la plataforma de Google facilita el visionado de los vídeos y la interacción entre audiencia y creadores. La empresa abre al público general las mejoras que anunció en el evento ‘ Google I/O’, disponibles hasta ahora para los usuarios Premium.

YouTube ha anunciado en su blog oficial las nuevas funcionalidades que estarán disponibles para todos los usuarios, con el fin de atraer a una mayor audiencia haciendo más accesibles los contenidos.

1️⃣ new today: a graph by the progress bar now shows the most replayed parts of a video!! jump straight to the parts that are most replayed 🤯 pic.twitter.com/IgEnsRo0pH

— TeamYouTube (@TeamYouTube) May 18, 2022