La nueva ‘Warner Bros. Discovery’ pretende expandir la saga ‘Harry Potter’ en HBO Max

La empresa propietaria de Warner Bros no ha dejado de cambiar de directiva durante los últimos años. El nuevo CEO de la multinacional, David Zaslav, tiene como objetivo de crear más contenido de ‘Harry Potter’ tras la fusión con Discovery en la plataforma HBO Max. Para ello, contarán con la colaboración de la escritora y creadora del universo fantástico, J.K. Rowling.

Según ha informado The Wall Street Journal a través de ScreenRant, el nuevo consejero delegado pretende reflotar la saga tras el fracaso de la última película de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, de la que se esperaba una pentalogía. Es por ello que quieren contar con la colaboración de la escritora en el proceso creativo, con el objetivo de crear un contenido que se adapte tanto a los cines como a la pequeña pantalla, por medio de la plataforma de streaming.

Además, según el diario estadounidense, David Zaslav ya ha cancelado ‘The Wonder Twins‘, una película del universo ‘DC’. Esta se iba a estrenar directamente en el formato streaming por sin pasar previamente por cines, algo que no parecía rentable debido al excesivo presupuesto de 75 millones de dólares de producción. Es una de las estrategias que pretende el nuevo CEO de la franquicia, dar prioridad y mejorar el número de películas destinadas a la pantalla grande antes que a la pequeña.

Entre los nuevos proyecto a concretar, los fans ya han dejado saber sus preferencias en foros de debate sobre el contenido que les gustaría ver de la saga. Entre ellas, destacarían series o películas sobre ‘Los Merodeadores’, ‘La Primera Orden del Fénix’, en la que se incluiría la primera guerra mágica contra Voldemort, ‘El Niño Maldito’ o los ‘Aurores’, entre otras muchas.