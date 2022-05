JUJUTSU KAISEN 0 viene con sorpresas en su estreno

La película que lleva estrenada en Japón desde diciembre y desde hace un par de meses en Estados Unidos, por fin llega a España. Después de mucha espera por parte de sus fans, nos confirmaron a todos los fans que la fecha de estreno oficial de JUJUTSU KAISEN 0 en España es el próximo 27 de mayo.

Toda la desesperación de los fans al ver que no llegaba la película, ya ha llegado a su fin y con muy buenas noticias. Las entradas llevan a la venta desde el pasado 6 de mayo y traen sorpresas exclusivas para los primeros en comprarlas hasta límite de existencias. Para quien no sepa de donde viene esta película, JUJUTSU KAISEN 0 es la película precuela de la serie de anime JUJUTSU KAISEN y ya ha llegado a ser la séptima película más taquillera de anime de todos los tiempos y no es para menos. El manga de JUJUTSU KAISEN fue adaptado a anime y estrenado en octubre de 2020 y finalizó su emisión de 24 episodios en marzo de 2021, convirtiéndose en este año en unos de los animes más famosos del momento. Animada por el estudio de Mappa, JUJUTSU KAISEN ha conseguido ser reconocida como una de las mejores series de anime de estos últimos años.

La película también contará con un doblaje completo al castellano en la gran pantalla y estas son sus voces:

Jaime Pérez de Sevilla como YUTA OKKOTSU

como YUTA OKKOTSU Andrea Villaverde como RIKA ORIMOTO

como RIKA ORIMOTO Ángel Luis Martínez como SATORU GOJO

como SATORU GOJO Felipe Garrido como SUGURU GETO

como SUGURU GETO Sandra Soria como MAKI ZEN’IN

como MAKI ZEN’IN Fernando Acaso como PANDA

como PANDA Miguel Poisón como TOGE INUMAKI

Además de esto, Crunchyroll ha lanzado una lista oficial de los cines donde se estrenará la película. Esta lista aún no está completa ya que, de momento, solo recoge las cadenas de cines más grandes en España y seguramente se irá actualizando antes de su estreno.