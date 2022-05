Marilyn Monroe convierte a Andy Warhol en el pintor más valioso del siglo XX

El icónico cuadro ‘Shot Sage Blue Marilyn‘ se ha subastado en la casa Christie´s de Nueva York por la cifra récord de 195,04 millones de dólares (184,5 millones de euros). La copia del retrato que Andy Warhol pintó sobre Marilyn Monroe en 1964, se convierte en la obra arte moderno y contemporáneo más cara de la historia estadounidense, además de la pintura más valiosa del siglo XX.

La casa Christie’s inició la subasta de esta obra de la colección de la Fundación Thomas y Doris Ammann por 100 millones de dólares (170M con comisiones). La puja duró tan solo cuatro minutos y se desconoce la identidad del comprador. La propia fundación se comprometió a destinar el importe de la venta de esta obra, junto a otras 35 más, en diversos proyectos de sanidad, educación y estudios millones de niños.

#AuctionUpdate Andy Warhol’s ‘Shot Sage Blue Marilyn’ breaks the #WorldAuctionRecord for the most expensive 20th century work sold at auction; price realized $195 million pic.twitter.com/kOrIIaeT7J

— Christie’s (@ChristiesInc) May 10, 2022