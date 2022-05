‘Doctor Strange 2’ se convierte en el mejor estreno en cines de 2022

La película ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’, de Marvel Studios, ha superado los 450 millones de dólares recaudados a nivel mundial. En su primer fin de semana en taquilla, se ha convertido en el mejor estreno cinematográfico de lo que va de año superando a otros filmes del género como ‘The Batman’.

La película de Sam Raimi ha sumado cerca de los 185 millones de dólares recaudados en EE.UU. por los 265 millones en el resto del mundo. Las cifras no solo suponen ser la película más taquillera de 2022, sino que se cuela como la cuarta de Marvel por detrás ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Vengadores: Infinity War’ y ‘Vengadores: Endgame’, hasta la número uno.

El éxito está asociado a la época pospandemia, aunque también hay que tener en cuenta que no se estrenará en países en conflicto como China, Rusia o Ucrania, lo que podría repercutir en las cifras globales de visionado. Sin embargo, en la franquicia del cómic están de enhorabuena por llegar a estos números en su salida al mercado.

Entre los países más taquilleros fuera de Norteamérica destacan Corea (30M), Reino Unido (24,7M) y México (21,5M). Mientras que en España, el filme de Raimi ha recaudado 5,5 millones de euros, por los 3,7 de su perseguidora ‘The Batman’.