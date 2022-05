Netflix cancela “Archivo 81” ¿A qué se debe?

No es de extrañar que Netflix cancele varias series al año, ya que normalmente se ven canceladas por una producción que no resulta exitosa y es una inversión de la que la empresa no saca beneficios. Pero en este caso ha pasado completamente lo opuesto, ya que este no era para nada el caso de esta serie.

Archivo 81 se ha convertido en una de las series más vistas de este año y muchos fans esperaban el anuncio de la salida de la segunda temporada. Entonces ¿por qué Netflix ha decidido cancelar Archivo 81?

Según la propia empresa, decidieron cancelar esta serie de terror y suspense porque esperaban un “resultado mucho más marcado” que por lo visto no consiguieron. Los fans han dejado clara su respuesta en las redes sociales, las cuales están plagados de comentarios decaídos e indignados de los que ya esperaban su segunda temporada.

Este caso nos recuerda a lo sucedido con “Mindhunter“, otra serie con bastantes seguidores a a la cual Netflix canceló su tercera temporada porque por mucho éxito que tuviera esta serie, el presupuesto que exigía era superior los beneficios que se tenía pensado sacar de la serie.

A diferencia de Mindhunter, Archivo 81 empezó como un podcast estadounidense, y para los fans de esta serie que se han quedado con ganas de más, os dejamos la página oficial de este Archive 81