La cantidad de insectos voladores se reduce un 60% en menos de 20 años

Según un estudio impulsado por Buglife y Kent Wildlife Trust (KWT), la cantidad de insectos voladores se ha desplomado casi un 60% desde el año 2004 hasta 2021 en Reino Unido. Para ello, compararon los datos de las “salpicaduras” en las matriculas de los coches. Las causas apuntan al uso de insecticidas y al cambio climático.

La investigación se centró en probar el “fenómeno del parabrisas”, es decir, las cifras de polillas, moscas, pulgones, abejas y escarabajos voladores impregnadas en las matrículas de los coches de Reino Unido. Para ello, compararon los datos de los casi 5.000 participantes que participaron en la encuesta durante el verano de 2021 y el de 2004.

A #CitizenScience survey, led by @KentWildlife & #Buglife, has found the abundance of flying #insects in the UK has plummeted by nearly 60% over the last 17 years! #BugsMatter

Find out more 👇https://t.co/uky5X1CLrg@BBCNews @BBCr4today @guardian @Telegraph #NoInsectinction pic.twitter.com/9FuFnTEUAu

— Buglife (@Buzz_dont_tweet) May 4, 2022