La nueva película imprescindible “THE NORTHMAN”

Muchos esperaban ansiosos el estreno de “The Northman”, la última película de Robbert Eggers. Para los que no estéis familiarizados con su nombre Robbert Eggers es un director y guionista de cine que ya nos ha traído joyas a la gran pantalla como “The Whitch” (película de terror sobrenatural y psicológico que protagoniza Anya Taylor-Joy) o “The Lighthouse” (donde Robert Pattinson y William Dafoe protagonizan a dos fareros que pierden la cabeza en esta película de terror monocromática) y todas ellas junto con “The Northman” son películas con historias dramáticas muy bien relatadas y con una fotografía y banda sonora increíbles.

