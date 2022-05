La nueva película protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, “Don’t Worry Darling”

“Don’t Worry Darling”, es el nuevo proyecto de Olivia Wilde como directora.

Esta película es un thriller psicológico protagonizado por la famosa actriz Florence Pugh y el cantante Harry Styles. Los cuales ayer subieron a sus perfiles en redes sociales un pequeño teaser de cómo será la película.

En el teaser, podemos ver la fecha de estreno el 23 de septiembre de 2022 en Estados Unidos, aunque en España todavía no tengamos fecha será también alrededor de esos días.

Aunque seguramente no solo se estrenará en el cine, si no en plataformas de streaming como HBO Max o Disney Plus.

De qué trata la película

Este thriller psicológico ambientado en los años 50, cuenta la historia de Alice (Florence Pugh), una ama de casa que vive en una comunidad utópica en California viviendo una vida perfecta. Hasta que descubre que en la glamurosa compañía en la que trabaja su marido Jack (Harry Styles), esconden turbios secretos.

En la película no solo vemos a Florence y Harry, si no que también sale la propia directora Olivia Wilde, y grandes actores como KiKi Layne, Chris Pine, Gemma Chan, Nick Kroll, Dita Von Teese, Timothy Simons, Ari’el Stachel y Kate Berlant.

También vemos como la página oficial de Twitter para la película, ya iba poniendo tweets sobre esta peli desde el 2020:

name a random movie with harry styles, florence pugh, gemma chan, chris pine, olivia wilde, and kiki layne — Twitter Movies (@TwitterMovies) 7 de octubre de 2020