‘Aurelia’, el submarino español capaz de sumergirse a más de 2.000 metros

El submarino, construido en Cataluña por la empresa Triton Submarines LLC a encargo de REV Ocean, se ha presentado en el Puerto del Fórum de Barcelona. Tiene capacidad para 3 ocupantes y está compuesto por una esfera acrílica para una visión de 360 grados. Se trata del primer vehículo de inmersión profunda (DVS) capaz de descender a más de 2.000 metros de profundidad.

Este este submarino DVS está provisto de una esfera de plástico acrílico transparente, la cual que permite una visión exterior de casi 360 grados. Además, la cápsula es capaz de albergar a tres tripulantes y sumergirse hasta a los a 2.286 metros de profundidad, según las estimaciones de los expertos. Lo que lo convierte en el primer vehículo de sus características en logarlo.

Entre sus características destacan sus pequeñas dimensiones, con 11.200 kg de peso y una altura de 2,6 metros. En cuanto a tecnología, es un vehículo autopropulsado y cuenta con sensores científicos, cámaras de alta resolución y un brazo robótico de titanio para recoger muestras, entre otras. Además, incorpora una batería LiFePO4, que alcanza una autonomía de más de diez horas.

😱 Leighton Rolley, REV Ocean Science Systems Manager, joins the first-ever dive in #Aurelia.

💦 The harbour trials have begun and our new sub will be put through stability and performance tests over the coming week.

👉https://t.co/cD37YEyLga#sub@tritonsubs @DNV_Group pic.twitter.com/pfRudcjZgd

— REV Ocean (@rev_ocean) May 2, 2022