Warner Bros confirma la secuela de ‘The Batman’

Warner Bros ha confirmado en la Cinemacon de Las Vegas que habrá una secuela del murciélago con ‘The Batman 2’. Además, ha hecho oficial la presencia Robert Pattinson como protagonista, bajo la dirección de Matt Reeves como director del film.

Los fans pronto hicieron trending topic la noticia en Twitter, cuando el propio Matt Reeves subió al escenario emocionado por volver a dirigir el segundo episodio, aunque sin dar más detalles.

“Thank you all for your tremendous support for #TheBatman. We couldn’t have gotten here without the faith and enthusiasm of all your teams around the world. I’m excited to jump back into this world for the next chapter.” Matt Reeves at #CinemaCon pic.twitter.com/OvRf7Dk6yG

— The Batman Film News 🦇 (@TheBatmanFilm_) April 26, 2022