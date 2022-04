The Smile pone fecha y nombre a su álbum debut

The Smile, banda compuesta por Thom Yorke , Jonny Greenwood, miembros de Radiohead y Tom Skinner, batería de Sons of Kemet anuncia por fin la fecha y portada de su álbum debut “A Light for Attracting Attention” junto con el estreno de su último single “Free in the Knowledge” disponible en YouTube. La fecha del disco llevaba siendo pedida por los oyentes desde que el grupo salió a la luz, ya que siendo una especie de “banda paralela” de Radiohead muy reciente ha podido ganarse una gran cantidad de fans en lo que lleva anunciando contenido. Sus fans no tendrán que esperar mucho más ya que el pasado 20 de abril se ha anunciado por la cuenta de Twitter y página oficial de la banda, no solo el nombre sino también la fecha de estreno del mismo, que será el próximo 13 de mayo.

La banda ha lanzado desde hace pocos meses varios singles como “You Will Never Work in Television Again“ y “The Smoke“ y ha ganado una cantidad considerable de fans desde el estreno de su primer anuncio en Twitter el 23 de mayo de 2021. En todo este tiempo no se ha ganado la fama por contener a reconocibles miembros de Radiohead, sino por los conciertos en directo que han hecho en plataformas online para que fuera más accesible y por el anuncio de su esperada gira europea de este mismo 2022 con entradas ya disponibles aquí.

Esta es la portada y los temas de A Light for Attracting Attention

THE SAME THE OPPOSITE YOU WILL NEVER WORK IN TELEVISION AGAIN PANA-VISION THE SMOKE SPEECH BUBBLES THIN THING OPEN THE FLOODGATES FREE IN THE KNOWLEDGE A HAIRDRYER WAVING A WHITE FLAG WE DON’T KNOW WHAT TOMORROW BRINGS SKRTING ON THE SURFACE

Para más información visitar la página oficial thesmiletheband