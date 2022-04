Los cambios en Twitter tras la compra de Elon Musk por 41.000 millones de euros

El hombre más rico del mundo, según Forbes, ha comprado la red social por cerca de 41.000 millones de euros (44.000 millones de dólares). El CEO de Tesla y SpaceX se ha salido con la suya tras el rechazo inicial y semanas de negociaciones. El propio Elon Musk ha anunciado los primeros cambios para la plataforma más influyente del mercado en un comunicado.

Musk siempre se ha mostrado crítico en su discurso con los dirigentes de la red social. Ahora, podrá hacer realidad los cambios que demandaba como propietario de las acciones por las que ha pagado la unidad a 54,20 dólares.

La creación de un algoritmo abierto posibilita que los usuarios manifiesten sus quejas sin la censura habitual de la red social. Entre los episodios más célebres, se encuentra el veto a Donald Trump, expulsado de Twitter por alentar al asalto del Capitolio. Los republicanos verían con buenos ojos su vuelta para proyectar la candidatura en 2024.

Gracias al nuevo algoritmo también se podrían editar los tuits. Eso sí, se prevé que la capacidad de edición sea limitada a un corto periodo de tiempo, mientras que los likes y los retuits pondrían de nuevo su contador a cero tras la modificación.

Por otro lado, se espera que Elon Musk potencie a las celebridades más seguidas de la red social, posicionándolas para generar afinidad con el resto de usuarios. Así lo manifestó hace unas semanas publicando una lista de los diez usuarios más seguidos, preguntándose: “¿Está muriendo Twitter?”

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.

Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2022