Propuesta de ocio de la semana: el universo Pixar

La exposición Pixar. Construyendo personajes narra, a través de cerca de 124 dibujos originales, 48 maquetas y cinco audiovisuales, cómo los personajes de Pixar son fruto de un intenso trabajo en equipo para conseguir una buena definición del personaje, para trasmitir lo mejor posible el argumento y para que encajen con el resto de elementos de la película, también los paisajes.

Presenta un nuevo enfoque que se centra en el primer proceso de desarrollo de los personajes, desde la génesis. Demuestra que los personajes de Pixar son el resultado de un cuidadoso y riguroso trabajo creativo tras un profundo trabajo de investigación. De esta forma, adentra al espectador en las bambalinas creativas de una gran factoría de ficción, como es Pixar.

Al largo de la exposición, se analiza los orígenes de diversos protagonistas de algunos de los largometrajes más famosos de los estudios, desde sus inicios hasta la actualidad. No faltan las cuatro primeras

entregas de la pionera Toy Story, pero en el recorrido de la muestra nos vamos encontrando con los personajes de películas como Brave (Indomable), Ratatouille, Bichos, Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Buscando a Dory, Los increíbles, Del revés (Inside Out), Cars, Up y Coco, entre otros.

A través de citas y de testimonios audiovisuales, los propios artistas de los estudios ofrecen una mirada desde el interior de los estudios y demuestran una idea clave de la exposición: la noción de industria creativa y la profesionalidad de los centenares de personas involucradas durante años en cada uno de los proyectos de Pixar.