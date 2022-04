La ‘baba magnética’ que podría salvarte la vida

Un robot con forma de baba magnética que es capaz de cambiar de forma para adaptarse al entorno que lo rodea. Es la solución que han encontrado los científicos de la Universidad de Hong-Kong al problema de extraer objetos del interior del cuerpo humano.

El peculiar robot está compuesto por multitud de imanes que también le permiten moverse por entornos complicados para arreglar circuitos o mover objetos. Su textura viscosa atiende a “propiedades viscoelásticas” que le confieren la capacidad de comportarse de forma similar a un líquido o a un sólido según interese.

A robot made of magnetic slime could be deployed inside the body to perform tasks such as retrieving objects swallowed by accident.https://t.co/EYpnx56vNO pic.twitter.com/zA3hMO80xQ

— New Scientist (@newscientist) March 31, 2022