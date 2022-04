Ley de Protección y Bienestar Animal que entrará en vigor a finales del 2022

El Proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal se aprobó en el mes de febrero y puede entrar en vigor a finales del 2022.

Ione Belarra y el equipo del Ministerio de Derechos Sociales han elaborado y presentado este nuevo proyecto a favor del bienestar animal donde muchas de las actividades que se estaban realizando con los animales van a cambiar.

El objetivo de implementar esta nueva ley es disminuir la compra desmedida e impulsiva de animales para que luego no sufran las consecuencias de este tipo de compras como el abandono.

¿Qué es lo que va a cambiar?

El artículo 32 afirma que se prohibirá la venta de algunos animales en tiendas. Muchas de las tiendas ya comenzaron a llevar a cabo esta nueva ley, por esta razón ya en mucha tiendas de mascotas no se ven perros y gatos.

La ley comunica: “la comercialización de animales de compañía, excepto peces, en tiendas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales. La transmisión, a título oneroso o gratuito, de animales solo podrá realizarse directamente bien desde la persona responsable de la cría, bien desde una Entidad de Protección Animal, sin la intervención de intermediarios, actúen estos a título oneroso o gratuito. La cesión de animales entre particulares deberá ser, en todo caso, gratuita y quedar reflejada por contrato”.

Por lo tanto, los animales que se permiten vender y exhibir son los peces, y que las únicas personas que pueden comercializar los animales vivos son los criadores autorizados y que tengan licencia en vigor.

Muchas de las personas que trabajan en el sector no están muy de acuerdo con la nueva ley, les parece un poco exagerada y que los clientes van a tener que ir a un criadero para poder tener una mascota. Además, temen que esta nueva ley no contribuya con el bienestar animal porque puede suponer que aparezca el comercio ilegal donde no se tiene el control.