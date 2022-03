El chef José Andrés llevará la paella al espacio como nuevo asesor de Deporte y Nutrición de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró al chef español José Andrés, copresidente del Consejo Asesor de Deportes, Fitness y Nutrición. El cocinero asturiano, afincado en Estados Unidos desde 2013, tiene la doble nacionalidad.

Este organismo se encarga de promover la actividad física y la alimentación saludable para todos los estadounidenses, con independencia de sus orígenes o capacidades.

El comunicado detalló que José Andrés es un “innovador cocinero reconocido internacionalmente”, nombrado como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista ‘Time’ en 2012 y 2018. También fue condecorado con la Medalla Nacional de Humanidades en 2015 por el aquel entonces presidente, Barack Obama. Además, ha sido un “pionero” de las tapas españolas en Estados Unidos y también es conocido por su cocina de vanguardia.

El chef José Andrés ha firmado un acuerdo con la empresa Axiom Space para crear la comida que alimentará a la tripulación de la misión AX-1. La tripulación de la nave podrá disfrutar de este menú que el chef José Andrés ha diseñado para ellos junto a ThinkFoodGroup.

Para que los astronautas puedan compartir una comida en familia, el chef José Andrés ha preparado menú especial, compuesto principalmente por paella, jamón ibérico o pisto con cerdo. También productos reconocidos por otros chefs, como aceite de oliva Casas De Hualdo y las almendras Marcona de Albert Adrià.

I’m proud to partner with @Axiom_Space to have created the meals that will feed the #Ax1 crew on the @Space_Station..paella, pisto con cerdo, jamón ibérico, marcona almonds & more! #Ax1 @FerminIberico @cincojotas @albertadriapro @NASA @CasasdeHualdo @joseandresfoods @CommanderMLA pic.twitter.com/y40VUdzk09

— José Andrés (@chefjoseandres) March 23, 2022