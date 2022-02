¿Existe un universo paralelo oculto?

Un experimento desarrollado con neutrones en el reactor nuclear de Grenoble, Francia, ha descubierto nuevos indicios de que las partículas que desaparecen inexplicablemente podrían haber emigrado a un universo paralelo. Y pueden volver al nuestro.

Este experimento muestra nuevos indicios de que realmente puede existir otro universo además del nuestro, que sería como el espejo del mundo que conocemos. Según la teoría, existiría un universo paralelo al nuestro cuyas fuerzas y partículas serían prácticamente las mismas que existen en nuestro universo.

Se piensa esto porque en algunos experimentos los neutrones han desaparecido ante los ojos de los científicos, dando la impresión de que pueden atravesar barreras imposibles y pasar una temporada en un universo vecino al nuestro. Para algunos físicos, esos neutrones tienen la capacidad de entrar y salir de universos diferentes, lo que según esta teoría demostraría que nuestro universo no está solo en el cosmos, sino que tiene familia.

Este experimento denominado Search for Sterile Reactor Neutrino Oscillations o Stereo, tiene la finalidad es demostrar la posible existencia de neutrinos estériles.

En la actualidad se sabe que hay tres tipos (sabores) de neutrinos, que se convierten unos en otros constantemente: neutrinos electrónicos, neutrinos muónicos y neutrinos tau. Cada tipo de neutrino está asociado con un antineutrino.

Los científicos sospechan, sin embargo, que hay un cuarto tipo de neutrinos mucho más escurridizo que los conocidos, llamados estériles, porque a diferencia de los demás neutrinos, no reaccionan con otras partículas elementales. Se han comprobado que no todos los neutrinos generados por el reactor pueden contabilizarse, porque muchos de ellos terminan siendo estériles y no pueden detectarse.