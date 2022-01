Nuevo plástico reciclable hecho de azúcar en vez de petróleo

Un grupo de investigadores de las universidades de Birmingham y Duke han descubierto una nueva forma de hacer plástico reciclable a partir de azúcar. Estos materiales están hecho a base de azúcar en lugar de derivados petroquímicos y han deparado polímeros, sustancias formadas por macromoléculas generalmente orgánicas unidas mediante enlaces covalentes. Estas polímeros conservan las cualidades de los plásticos comunes, pero son degradables y reciclables.

Estos investigadores fabricaron dos nuevos polímeros utilizando los compuestos isoidida e isomanida como componentes básicos. Uno de los polímeros se estira como el caucho y otro que es resistente pero dúctil, como la mayoría de los plásticos comerciales. Ambos compuestos están hechos de alcoholes de azúcar y presentan un anillo rígido de átomos.

El estudio ha sido publicado en la revista científica Journal of the American Chemical Society, en el que se afirma que el polímero a base de isoidida mostraba una rigidez y maleabilidad similares a las de los plásticos comunes, y una resistencia similar a la de los plásticos de ingeniería de alto grado como el nailon-6. Y el material basado en isomanida tenía una resistencia y dureza similares, pero también mostró una gran elasticidad, recuperando su forma después de la deformación. En particular, los materiales conservaron sus excelentes propiedades mecánicas después de la pulverización y el procesamiento térmico, que es el método habitual para reciclar plásticos mecánicamente.

Los investigadores consideran que la capacidad de mezclar estos polímeros para crear materiales útiles ofrece una clara ventaja en el reciclaje, que a menudo tiene que lidiar con alimentos mixtos. Actualmente estos científicos están buscando socios industriales que estén interesados ​​en licenciar la tecnología.