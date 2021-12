CaixaBank y el Consejo Europeo de Innovación digitalizan el sector agroalimentario

CaixaBank, a través la línea de negocio de la entidad dirigida al sector agroalimentario, AgroBank, y el Consejo Europeo de Innovación (EIC), programa de innovación insignia de la Unión Europea, lanzan una iniciativa para seleccionar a empresas agrotech internacionales que desarrollen soluciones innovadoras para el sector agrario y ganadero en el territorio español.

Más de 5.000 ‘start-ups’ financiadas por la Comisión Europea están llamadas a presentar sus propuestas en ámbitos estratégicos para el futuro del sector agroalimentario

El programa tiene el objetivo de dar respuesta a los principales retos del sector mediante la colaboración con empresas altamente innovadoras. La convocatoria va dirigida a las empresas invertidas y/o subvencionadas por el EIC (más de 5.000 de 37 países europeos y asociados al Programa) que puedan aportar soluciones para incrementar la productividad del sector agro, lanzar nuevas soluciones en este campo, mejorar la sostenibilidad y llegar a nuevos mercados. Los interesados pueden presentar su candidatura hasta el 21 de enero de 2022 a través de esta página web.

En España, gracias a la red de 1.300 oficinas de AgroBank, las compañías seleccionadas podrán lanzar comercialmente sus soluciones con el apoyo de la entidad financiera y sus filiales

Participación en ámbitos estratégicos

La iniciativa, convocada como “Innovation Procurement pilot in AgroTech: Looking for technological disruption”, define seis ámbitos estratégicos para participar:

Agricultura de precisión, trazabilidad y agricultura vertical: Soluciones para un servicio integrado de recogida de datos, plataforma de gestión y asesoramiento en la toma de decisiones con aplicación de tecnologías innovadoras, como blockchain o Big Data. Robótica y digitalización de procesos: Soluciones que permitan automatizar procesos para aumentar la productividad y reducir los costes de producción Biotecnología: Soluciones de innovación genética y avances en nuevos productos o nuevos usos de los recursos naturales, así como nuevas formas de utilizar residuos biológicos Sostenibilidad, biodiversidad y economía circular: Soluciones para conseguir un mundo más sostenible basándonos en la biodiversidad y la economía circular Eficiencia del agua y energía: Mejora del uso de los recursos naturales, así como generación de energía verde para el autoconsumo Nuevos modelos de comercialización digitales: Soluciones que permitan ampliar los modelos de distribución, e-commerce y comercio de proximidad local.

Los finalistas de cada categoría expondrán sus proyectos ante el EIC y AgroBank. Quienes resulten seleccionados serán asesorados por el EIC y recibirán, por parte de los equipos de CaixaBank, el impulso comercial para lanzar las soluciones propuestas.

Escenario de colaboración en el desarrollo de innovación

El sector de la agricultura supone el 9% del PIB español y su futuro desarrollo está vinculado a la robotización y digitalización de esta industria. La pandemia de la Covid-19 ha puesto en evidencia la necesidad de una independencia estratégica del sector agrícola y ganadero, tanto en España, como en el resto de la Unión Europea.

Para las start-ups, colaborar con empresas como CaixaBank les permite escalar rápidamente. Esta colaboración les da la oportunidad de disponer de multitud de recursos muy valiosos, como acercarse a una importante cartera de clientes, disponer de un gran canal de distribución, mejorar su posicionamiento de marca y ganar en visibilidad.