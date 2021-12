¿Te tatuarías sin ver que te dibujan?

Los seguidores del famoso tatuador Scott Campbell formaron parte de la atrevida iniciativa de tatuarse sin saber el que, llamada “Whole Glory”.

Este proyecto consiste en invitar a las personas a realizarse tatuajes gratis, pero hay sólo una condición: poner el brazo en un agujero y dejar a elección del artista el dibujo que se realizará.

Fueron muchas las personas que confiaron en Campbell y por ello acudieron a la cita. Campbell les tatuó en el brazo que introducía en el agujero con el dibujo que el quería. Campbell tatúo a cerca de 25 personas y sus diseños ocupaban gran parte del antebrazo de quienes confiaron a ciegas en él.

La comunicación entre el artista y el destinatario del tatuaje no está permitida, y solo pueden ver el diseño una vez terminado.

La alocada instalación se llevó a cabo en la galería Milk de Nueva York, y los participantes fueron seleccionados a través de un sorteo.

Scott Campbell habló con la revista Details sobre cómo iba a decidir los tatuajes de los participantes que acudieron al lugar.

“Me he estado imaginando cómo será, pero estoy seguro de que no lo sabré realmente hasta que llegue allí. Me gusta la idea de que no habrá interacción verbal sino que voy a tocarlos. Creo que hay algún tipo de comunicación subliminal allí. Es como leer las palmas de la mano, o ser adivino. Y quizá lo ama o tal vez me odie, pero yo voy a dejarme llevar”.