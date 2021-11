Propuestas de ocio de la semana: el espectáculo está asegurado

¿Qué se esconde en un bonito huerto lleno de frutas, hortalizas y flores cuando llega la primavera?

Este espectáculo de títeres invita a niños y niñas a conocer y respetar el fascinante mundo de los insectos y a descubrir, a través de tres historias, relaciones de mutualismo entre algunos de ellos, como la labor polinizadora de las abejas o la metamorfosis de las mariposas.

Pequeñas historias para descubrir la grandeza de diminutos seres que viven en un delicado equilibrio con su entorno.

Natanaël tiene casi siete años, pero todavía no ha aprendido a leer. A pesar de esto, su tía Éléonore le deja en herencia una gran colección de cuentos. A Nat no le hace demasiada ilusión, pero lo que no sospecha es que los personajes de los libros tienen vida.

Los protagonistas de los cuentos le advierten que pueden desaparecer para siempre y, con ellos, las fantásticas historias que han acompañado a niños y niñas durante generaciones. Para salvar de la extinción a sus nuevos amigos, Nat tendrá que adentrarse en una gran aventura. Disfruta de esta película en CaixaForum Barcelona.

Cuatro jóvenes, amantes de los musicales, se enteran de que un teatro pretende deshacerse de las escenografías y materiales de los musicales que han tenido en cartel a lo largo de los años. Los cuatro amigos se encuentran en el teatro, donde descubren decorados, attrezzo, vestuario…

A medida que se van encontrando objetos y vestidos cantan canciones que les apasionan y cuentan anécdotas e historias de los musicales a los que pertenecen. Todo ello les lleva a realizar un viaje por la historia contemporánea del musical americano. No te lo pierdas en CaixaForum Sevilla.