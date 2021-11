Los resfriados han vuelto para quedarse y es que el levantamiento de algunas restricciones sanitarias que había durante el confinamiento, han acelerado su regreso.

Por eso, te desvelamos algunas curiosidades sobre los resfriados:

Aparecen especialmente en invierno, provocados normalmente por un virus.

El moco no solo ayuda a atrapar y eliminar patógenos, incluidos los virus, sino que también contiene anticuerpos y puede reducir el grado de infecciosidad y propagación de los virus.

El científico Linus Pauling, ganador del premio Nobel, sugirió que la vitamina C en dosis altas podría ser un tratamiento eficaz para muchas infecciones virales. Sin embargo, otro estudio demostró que no era así: la vitamina C no previene los resfriados, puede reducir su duración en algunos casos.

La mayoría de las bebidas calientes pueden ayudar a aliviar el dolor de los senos nasales, pero no eliminan el resfriado.

FUENTE: BBC MUNDO