Propuestas de ocio de la semana: actividades en familia

A sus once años, Rocca lleva una vida un tanto peculiar: mientras su padre, astronauta, está pendiente de ella desde el espacio exterior, vive sola con su ardilla. En el colegio, no tiene miedo a enfrentarse a los matones de la clase y no le cuesta hacerse amiga de Casper, un sin techo al que trata de ayudar. Con su desbordante optimismo, Rocca demuestra que incluso una niña puede cambiar el mundo.

Agata Christine, de 10 años, es una apasionada de los misterios. Tanto que ha creado una agencia de detectives privados en el sótano de la casa donde se acaba de mudar con su familia. Su primer rompecabezas la llevará a un asunto mucho más complicado de lo que esperaba…

Una aventura detectivesca con giros de guion inesperados, donde la protagonista aprenderá a ver más allá de las primeras impresiones y valorar la importancia de la amistad.

¿En qué se inspiran los artistas? Por muy originales que sean, siempre podemos encontrar una relación entre su obra y aquello que ha despertado su curiosidad e interés: la naturaleza, los objetos, las personas… También la obra de otros artistas puede ser un referente: su manera de trabajar, su estilo o las formas y colores de sus piezas.

En este taller descubriremos que si partimos de lo que vemos y nos inspiramos en la manera de hacer de otros artistas, podemos realizar creaciones únicas.

¿En qué nos podemos inspirar hoy en día para pintar? Nuestro mundo es industrial, ruidoso, automático, geométrico, a veces sucio pero también brillante… como las tuberías de una fábrica, una red de autopistas, un circuito eléctrico o un microchip. En este taller nos adentraremos en este mundo fascinante de conexiones y laberintos de color, explorando, con la pintura de siempre, las nuevas formas de la contemporaneidad.

Te espera una semana llena de planes familiares.