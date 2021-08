Encuentra en Hawái un mensaje en una botella arrojado hace 37 años

Abbie Graham, de 9 años, de Keaau, estaba visitando Hawaiian Paradise Park con sus padres y su hermana cuando encontró una botella de vidrio cubierta de barro en la playa.

Los padres de Abbie afirmaron que cuando esta encontró la botella ellos se mostraron escépticos desde el principio, pues consideraban que solo era basura. Pero Abbie no, Abbie pensó que era un tesoro.

La familia se llevó la botella con ellos, y finalmente descubrieron que las sospechas de Abbie eran correctas. Un par de días después la abrieron y se encontraron un mensaje en ella.

La nota del interior de la botella fue escrita por el Club de Ciencias Naturales de la Escuela Secundaria Choshi, de la Prefectura de Chiba en Japón. El mensaje se imprimió en inglés, español y japonés. El mensaje decía: “Esta botella fue arrojada al mar frente a la costa de Choshi, Japón, en julio de 1984”

La carta también pedía al buscador que se pusiera en contacto con el club con información que incluyera las coordenadas donde se descubrió la botella. Pues la botella formaba parte de una investigación de corrientes oceánicas.

La familia todavía no se ha puesto en contacto ya que la página web del lugar esta en japonés y la escuela de Choshi ya no incluye al Club de Ciencias Naturales como uno de sus clubes actuales, por lo que no saben si todavía está en activo. La familia afirma que si quiere enviar los datos, por lo que seguirán buscando opciones para hacérselos llegar.