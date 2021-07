Se alquila un baño con cama como “micro estudio”

Recientemente se ha publicado online en la página web Craigslist un alquiler de un «micro estudio recientemente renovado» en la ciudad de Vancouver, Canadá. Finalmente resultó ser un baño diminuto con una cama en él.

La oferta fue eliminada un par de días después. Ese anuncio fue recogido por el blog Vancouver Is Awesome, para observar las opiniones de los usuarios, que en su mayoría fueron negativos.

La oferta anunciaba que el micro estudio era “ideal” para una sola persona que busca vivir en el centro de la ciudad a un precio asequible y “que no necesita mucho espacio”. También se aclaraba que no había cocina disponible, y que no se permitían mascotas.

El precio de estos 15 metros cuadrados estaba en 680 dólares al mes. El anuncio afirma que sería un alquiler de mínimo 3 meses con opción a ser prorrogado.

Este anuncio resultó gracioso a ciertos usuarios, pero realmente es un triste reflejo de la situación inmobiliaria en una de las ciudades más caras del mundo.