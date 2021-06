June Arrieta obtiene el “Premio A Mujer Profesional Autónoma”

June Arrieta, fundadora de la empresa Zocco Handmade, ha sido seleccionada por CaixaBank como la ganadora en la categoría nacional del Premio A Mujer Profesional Autónoma CaixaBank, gracias a su trayectoria profesional y a la creación de un negocio propio de éxito.

El jurado, integrado por directivos de CaixaBank y profesionales externos, ha valorado la fortaleza y la filosofía que hay tras sus productos, así como el grado de innovación de su proyecto, la incidencia en la creación de empleo o cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y el impacto social, entre otros factores.

Zocco Handmade es un proyecto que arrancó hace más de 3 años y que a través de los complementos de moda pretende ayudar a mujeres en riesgo de exclusión con empleo, formación y apoyo emocional. Actualmente son 24 mujeres en 3 países, más de 8.600 productos con historia y 600 conexiones entre creador y comprador.

Tal y como explica la donostiarra, “venimos de un año muy complicado en el que la COVID-19 nos lo ha puesto tremendamente difícil. Nosotras trabajamos con mujeres de diferentes países; entre ellos la India o Marruecos, que es de donde salen buena parte de nuestros proyectos. Echando una mirada rápida a cómo está azotando la pandemia a estos países, cualquiera podría entender que nuestro proyecto estuviera en jaque. Pero me resistí a abandonarlo, quería seguir ayudando a estas mujeres y mi corazón me pedía seguir. E insisto, no solo por mí, sino por todas esas mujeres que a miles de kilómetros de mí trabajaban con un empleo digno y velando por sus derechos”.

Como ganadora, June Arrieta ha obtenido una dotación económica de 6.000 euros para destinar a acciones de formación empresarial y personal. Además, recibirá un diploma acreditativo y se beneficiará de una campaña de difusión a través de los canales de comunicación de la Asociación de Trabajadores Autónomos.

También formará parte de una comunidad virtual que se creará donde podrá acceder junto con el resto de las ganadoras de la fase territorial.