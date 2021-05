SpaceX planea hacer viajes turísticos al espacio antes del fin de 2021

La compañía declaró que planea lanzar su primera misión de turismo espacial en el cuarto trimestre de 2021.

La misión, bautizada como Inspiration4, se realizará con el cohete reutilizable Falcon 9, de SpaceX y se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

A bordo de esta misión estará Jared Isaacman, fundador y jefe de Shift4 Payments, quien donará los tres asientos junto al suyo de la cápsula Dragon a “individuos del público en general, cuya identidad se anunciará en las próximas semanas”, de acuerdo con sus declaraciones.

Se creó la página web www.Inspiration4.com para que la gente pudiera participar en el concurso. El concurso está abierto para los ciudadanos de Estados Unidos mayores de 18 años.

Announcing the first commercial astronaut mission to orbit Earth aboard Dragon → https://t.co/MbESvnakAD pic.twitter.com/ukLsjFfRjk

— SpaceX (@SpaceX) February 1, 2021