Un ladrón entra en una casa y pide usar el wifi

Un matrimonio de 60 años de Palo Alto California, Estados Unidos, se despertó con una gran “sorpresa” en medio de la noche tras escuchar un ruido raro en su habitación. Un ladrón había entrado en su casa para usar su wifi.

Al despertarse el dueño de la casa en mitad de la noche, observó a un joven enmascarado en su habitación y este simplemente pidió usar el WiFi porque se había quedado sin datos.

La pareja se negó y mientras el ladrón huía llamaron a la policía. El ladrón resultó ser un joven de 17 años que no era la primera vez que entra en una casa para utilizar el wifi de los dueños. Las declaraciones fueron recogidas en el medio de comunicación The Next Web.

El ladrón fue arrestado minutos después tras haber huido de la residencia con una bicicleta que le robó a esos mismos dueños. Por lo que el joven quedó detenido por tres delitos: cargos de robo y allanamiento de morada, un delito grave, además del cargo de proporcionar información falsa a un oficial de policía, ya que inicialmente mintió sobre su identidad al ser arrestado.