Fernando Simón: “Una de las opciones para controlar la transmisión sería volver al toque de queda”

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias afirma que una de las opciones que se pueden barajar para controlar la transmisión del virus en Madrid es implementar de nuevo el toque de queda.

“No sé si es necesario el toque de queda, pero es una de las opciones que se pueden barajar como en otras comunidades autónomas con incidencias muy altas. Madrid en este momento tiene una de las incidencias acumuladas más altas y con una velocidad de descenso que no es de las más altas, no obstante, el número de casos sí que está descendiendo porque se aplican ciertas medidas de control. Yo creo que no es cuestión de forzar, hay muchas opciones con las que se puede controlar la pandemia, sí que esta es una de ellas, la Comunidad de Madrid tendrá que valorar si tiene que aplicarla o no para continuar con el control de la transmisión, afirmaba Simón.

Así lo trasladaba Simón en rueda de prensa tras preguntarle después de las aglomeraciones y fiestas que se han producido tras el fin del estado de alarma.