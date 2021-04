Que hable la mayoría, hazlo por Madrid, porque la verdad importa

El título del artículo recuerda los lemas de los tres principales partidos de la izquierda en Madrid, que se presentan a las elecciones autonómicas del 4 de Mayo. Que hable la mayoría es el lema de Unidas Podemos; Hazlo por Madrid, el lema de Ángel Gabilondo; y Por que la verdad importa el de Más Madrid. Cualquiera que fuera el lema, lo cierto es que hay que votar a los partidos de izquierdas, frente a la derecha más reaccionaria que aparece desde aquellos fatídicos días anteriores al 18 de julio de 1936.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso y candidata del PP a la reelección, ha apostado por Libertad como su lema de campaña. Que no se nos pase el dato: Ayuso no es la libertad ni representa el menor indicio posible del mismo concepto. Como dice mi amigo Juan Tortosa, la palabra libertad es ultrajada. Si la libertad de cada cual ha de acabar donde empieza la de los demás, Ayuso se ha convertido en una “okupa emocional” por intentar apropiarse en campaña electoral del amplísimo porcentaje del término que no le corresponde. Libertad no es potenciar las finanzas de según qué medios de comunicación para que hagan propaganda gratis.

El PSOE en la Comunidad de Madrid, con el lema Hazlo por Madrid, ha realizado un llamamiento a la movilización para votar con el objetivo de evitar un Gobierno de PP y Vox en la región. El PSOE ve un punto de inflexión en la campaña: “Las elecciones en Madrid van de si queremos vivir en democracia, o no“. Los socialistas creen que lo ocurrido en el debate de la SER movilizará al electorado de izquierda y Gabilondo llama a “frenar el odio”, por lo que los mítines de PSOE y Unidas Podemos se convierten en alegatos contra el fascismo tras el plante de la izquierda a Vox.

La respuesta de las fuerzas de izquierdas ha sido unánime. Pablo Iglesias, decidió abandonar el debate de la Cadena SER ante la negativa de Monasterio a condenar las amenazas de muerte contra él y su familia. Iglesias, que ya había anunciado su intención de no participar en más enfrentamientos si eso sucedía, abandonó el estudio mientras Monasterio le retaba: “Lárguese, es lo que queremos muchos españoles. ¡Que se levante y se vaya de aquí!”, le ha gritado”. Vox se jactaba después del abandono de Iglesias: “Lo hemos echado del debate de la SER y pronto lo echaremos de la política española”.

Por lo que de verdad importa, es el lema de Más Madrid con Mónica García. Arrancaba la campaña para las elecciones con un acto celebrado en el Cerro del Tío Pío en Vallecas. Durante el acto, la candidata ha llamado a votar a los “miles de David que vencen a Goliat” con la empatía, frente a otras maneras de hacer política. El mensaje de Mónica García es que: “Tenemos que esforzarnos para que todos los que no quieran dar oxígeno al odio vayan a votar el 4M”. Señala que “Vox ha traspasado la línea al haber sido incapaz de condenar las amenazas de muerte” a Pablo Iglesias. Y es que, Rocío Monasterio ha reventado a base de provocaciones e insultos la campaña electoral.

Que hable la mayoría es el lema elegido por Unidas Podemos. Pablo Iglesias llama a la movilización masiva del electorado de izquierdas para impedir un Gobierno presidido por el PP en una campaña que se centrará en los barrios del sur de Madrid y en las ciudades del denominado cinturón rojo. Pablo Iglesias ha presentado una denuncia en la comisaría de la policía en el Congreso, por la amenaza recibida, a través de una carta con cuatro balas de gran calibre. Iglesias entiende que los hechos constituyen “una grave amenaza” contra su vida y la de su familia.

Muestro mi solidaridad con Iglesias, como con Grande Marlasca y con María Gámez, directora general de la Guardia Civil, a la que las amenazas ultras no doblegarán. El ministro Marlaska dice que la investigación sobre los sobres con balas avanza y que el riesgo de terrorismo de extrema derecha existe. Lo cierto es que si no tuviéramos el escudo de la Unión Europea, el golpismo casposo y criminal ya hubiera sacado sus tanques a la calle; La UE es todo un freno, que esperemos nos dure. De otra forma, para 26 millones de españoles su vida corre peligro de muerte.

Analicemos ahora algunos de los aspectos principales de las propuestas electorales de los partidos más representativos de la izquierda en Madrid.

El PSOE ha presentado su hoja de ruta que se centra en tres aspectos: la vacunación, la recuperación económica y la protección social, en 350 medidas concretas a desarrollar en los próximos dos años. Va a tener muy en cuenta a los olvidados, al contener medidas para que nadie se quede atrás, para que nunca más nadie en Madrid se sienta olvidado por el Gobierno de la Comunidad. Respecto a la vacunación, el candidato del PSOE se compromete a acelerar el proceso y apostar por una prevención inteligente para evitar rebrotes, para lo cual propone un plan de choque que incluye: el empleo de los centros de salud para la vacunación todos los días de la semana.

Gabilondo ha asegurado que, en los 100 primeros días de su mandato, el Consejo de Gobierno aprobará un proyecto de presupuestos que canalice los fondos europeos y ponga en marcha un Plan de Choque de Empleo Juvenil y un Plan de Choque de Empleo Femenino. En el área educativa, el compromiso es lograr un incremento notable del gasto educativo por alumno actualmente muy por debajo de la media nacional, poniendo además en marcha un plan de choque de centros educativos dotado con más de 250 millones de euros para la construcción, ampliación y mejora de los mismos. Se avanzará hacia la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, y el fomento de la Formación Profesional, especialmente la dual, con hasta 10.000 nuevas plazas.

Más Madrid, que se presenta en coalición con Equo, promete ayudas a los colectivos y sectores más afectados por el coronavirus si consigue gobernar en la Comunidad de Madrid. Por lo que de verdad importa, es un resumen de la forma de hacer política de Más Madrid. Se planta frente a la política de la crispación y la confrontación de Isabel Díaz Ayuso para prometer que, de integrar el Gobierno autonómico en Madrid, ejercerá una política alejada del ruido, la confrontación estéril y las declaraciones altisonantes centrada en los malestares y anhelos cotidianos de los madrileños, preocupándose de “lo que importa”: la vida cotidiana.

En este sentido, como parte de la campaña, Más Madrid, destaca en su programa el objetivo de ofrecer soluciones reales a los problemas actuales hasta la próxima convocatoria electoral en 2023. Por ello, el partido de la que fuera coportavoz en la cámara madrileña promete dar una nueva orientación a las políticas públicas y centra parte de sus medidas ideadas para el 4-M a garantizar la salud como un derecho fundamental, con la intención de reconstruir el sistema sanitario para contemplar “el bienestar físico, mental y social”.

Unidas Podemos ha presentado el programa electoral para las elecciones con el objetivo de “reconstruir lo público”. Aboga por aumentar la financiación en sanidad y educación aplicando lo que denomina una “fiscalidad constitucional”. Unidas Podemos propone la regulación del alquiler, la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la gratuidad de los productos de higiene femenina, entre otras medidas. El programa, compuesto de 162 páginas, se divide en siete grandes bloques: democratizar la economía; servicios públicos y derechos sociales; feminismos y LGBTI; transición ecológica y desarrollo sostenible; profundización democrática; cultura y medios de comunicación públicos; y derechos humanos.

“Para la gran mayoría de los madrileños y madrileñas, sus condiciones materiales de vida han empeorado”, arranca el epígrafe dedicado a la economía, donde se incluye la propuesta de crear una banca pública, una reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones para que las familias ricas paguen lo que les corresponde y la aplicación del impuesto de Patrimonio a quienes tienen más de un millón de euros, incrementando la exclusión del valor de la vivienda habitual hasta los 500.000 euros. En materia de empleo, se apuesta por aplicar la jornada de 35 horas sin reducción salarial al sector público y por crear un plan de empleo verde y público, entre otras medidas.

Por otra parte, Unidas Podemos plantea la creación de una Consejería de Políticas Feministas y crear una Ley Integral de Trata de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se contempla la gratuidad de todos los artículos de higiene femenina y los anticonceptivos para las mujeres y se propone una renta social para las trabajadoras del hogar en situación de desempleo o infraempleo.

Para luchar contra la corrupción y mejorar en calidad democrática, Unidas Podemos cree que la mejor solución es una auditoria a fondo de las instituciones madrileñas, así como la creación de una Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción. También quiere establecer un límite máximo de ocho años para los mandatos y reducir la barrera para tener representación en el parlamento autonómico al 3% en lugar del 5% actual.

El próximo día 4 de Mayo, se ha convertido en un día contra el fascismo y por la democracia en la Comunidad de Madrid donde no caben equidistancias. El compromiso debe pasar por votar a los partidos de la izquierda, para expulsar al fascismo de las instituciones: ¡No pasarán!