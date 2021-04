Empate técnico entre la derecha y la izquierda para las elecciones autonómicas del 4-M

Según el Barómetro ‘flash’ publicado por el CIS, la derecha (PP Y Vox) y la izquierda (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) mantienen un empate técnico para las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo.

El Partido Popular ganaría las elecciones con entre 54 y 56 escaños, el PSOE con entre 34 y 36, Más Madrid con 22 y 24 y Podemos y Vox empatarían con 11 y 13. No obtendría representación en la Asamblea de Madrid según este sondeo, Ciudadanos. El Partido Popular y Vox sumarían entre 65 y 69 escaños, seguido del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos con 67 y 73.

Por lo tanto, el partido de Ayuso se haría con el 36,7% de los sufragios, el PSOE con 23,4%, Más Madrid con el 15,1%, Unidas podemos con un 8,4%, Vox con el 8,2% y Ciudadanos con el 4,6% de los votos.

