Parla se prepara para celebrar su IX Feria del Libro

Parla celebrará los próximos 23 y 24 de abril una nueva edición de la Feria del Libro.

La IX Feria del Libro de Parla está organizada por el Colectivo Fotográfico y Teatro Baypass, promovida por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Parla y apoyada por el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE). Además, en esta novena edición colaborarán nueve librerías del municipio: “Librería Sur” (c/ San Antón, 39), “Librería Jeyte” (c/ Río Guadalquivir, 11), “Librería Carmen” (c/ Reina Victoria, 32), “Librería Habana” (c/ Río Guadiana s/n), “Librería Alca” (c/ Getafe, 15), “Librería Alicia” (c/ Río Guadiana s/n), “Librería Gradua2” (Avenida de las Estrellas, 49), “Librería El Baúl de Eva (c/ Cuba, 5) y “Librería Rivendel” (Avenida Sistema Solar, 11).

Durante toda la Feria las librerías participantes realizarán descuentos de hasta un 10% y ofrecerán cuatro lotes de libros valorados en 100€ cada uno y obsequios de las empresas patrocinadoras, para las personas que ganen alguno de los siguientes concursos: Fotografía, Microrrelato, Poesía y Pintura.

