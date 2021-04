¿Qué podemos hacer tras estar completamente vacunados?

Para ellos, los vacunados deben seguir llevando mascarilla y manteniendo la distancia social. Sin embargo, sostienen que los vacunados completamente pueden reunirse en interiores con otras personas completamente vacunadas sin mascarilla ni distancia, o con personas no vacunadas que no sean convivientes, siempre y cuando no sean de riesgo.

Pequeños grandes cambios que pronostican una poco de luz al final del túnel. Aún habrá que esperar a los resultados de las diferentes estrategias de desescalada tras la vacunación que utilizarán los diferentes países del mundo, para comprobar si estos cambios son posibles a corto o medio plazo o no.