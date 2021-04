¿Habrá revancha por la Supercopa?

El FC Barcelona vuelve a encontrarse al Athletic Club en su camino hacia el primer título de la temporada. El conjunto azulgrana y el vasco disputarán esta noche la final de la Copa del Rey en La Cartuja, el mismo estadio donde se disputó el partido decisivo de la Supercopa de España hace tres meses exactos, donde el Athletic se alzó con el título.

En esa ocasión, los leones se impusieron en la prórroga al conjunto culé, que dejaron escapar una gran oportunidad para iniciar el tramo decisivo de la temporada con el primer título de la temporada. Hoy, sin embargo, se enfrentaran dos equipos diferentes a los que se vieron las caras en el inicio de 2021.

En cuanto a alineaciones, lo más probable es que Marcelino no salga al campo con aquello que le funcionó en la Supercopa. Salvo sorpresa de última hora, el Athletic no repetirá el once de la final en la que fueron derrotados ante la Real Sociedad. Por otra parte, Koeman le da vueltas a una idea que poco a poco va ganando terreno en su cabeza: regresar al 4-3-3 en la final de Copa ante el Athletic y deshacerse del 3-5-2 con el que inició el Clásico en Valdebebas.