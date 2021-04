La vacunación masiva podría frenarse por falta de dosis

Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha informado hoy que los centros de vacunación masiva podrían cerrarse por falta de vacunas.

Zapatero: “Nosotros ponemos las vacunas que llegan, pero no tenemos vacunas para este semana, no tenemos afán de criticar, pero no tenemos vacunas que poner. A día de hoy viernes, no tenemos información de otras vacunas disponibles más allá de las 157.900 que nos ha confirmado Pfizer, no tenemos información de más. Esta semana vamos a poner unas 270.000 vacunas, por tanto para la semana que viene no tenemos más que esa información, el asunto es que con esta limitación de llegada de vacunas a nuestra Comunidad, si estas son las únicas que vamos a recibir, nos veremos en la obligación de plantearnos el cierre de los puntos de vacunación masiva”.

Insistía además en que sin vacunas es imposible vacunar a la población, “tendremos que inmunizar a más gente con las que tenemos por tanto hay que moverse ya”.

