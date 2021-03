¿Qué pasa con el España-Kosovo?

España se enfrenta este miércoles a Kosovo en La Cartuja de Sevilla en la tercera jornada de clasificación para el Mundial de Catar 2022. Un partido que tendrá la peculiaridad del condicionante político. Kosovo es miembro de la FIFA y desde 2016 puede disputar competiciones oficiales. Por ahora, ha jugado la fase de clasificación para el Mundial del 2018 y la Eurocopa del 2020.

El conflicto se encuentra en el ámbito político, y no en el futbolístico. La declaración de independencia de Kosovo fue tomada de forma unilateral en 2008. España, junto a otro centenar de países, forma parte del grupo que no aceptó esa medida, por lo que lo sigue considerando una región autónoma de Serbia. Bosnia, Serbia y Rusia sí que ejercieron su derecho a negarse a jugar contra Kosovo por motivos políticos, España por ejemplo tiene vetado enfrentarse ante Gibraltar. Aunque si Gibraltar se clasificara para el Mundial, no habría vetos posibles. O juegas contra ellos o te retiras.

A pesar de que España no reconozca a Kosovo como país, su himno sonará en el Sánchez Pizjuán.