El Manchester United prepara 80 ‘kilos’ para Llorente

El Manchester United quiere fichar a Marcos Llorente, a pesar de que la intención del madrileño es continuar en la capital. De hecho, el club inglés ha contactado con el Atlético de Madrid para hacerle una oferta por el centrocampista que asciende hasta los 80 millones de euros.

Ole Gunnar Solskjaer sería el principal valedor de la llegada de Llorente a Old Trafford con el claro objetivo de reforzar el centro del campo de un United que la próxima temporada quiere ser uno de los favoritos para hacerse con el título de la Premier League,

El Manchester United no es la primera vez que llama a la puerta de Marcos Llorente, los ‘red devils’ ya se interesaron por Llorente en el mercado de invierno de 2020. Hubo negociaciones hasta aquel 30 de enero, pero entonces el español no quiso marcharse del Atlético, pese a que en esos momentos Simeone no contaba con él y no veía con malos ojos su salida.