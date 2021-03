Madrid, finalmente cerrará en San José y Semana Santa

Siguiendo la orden del Consejo Interterritorial de Salud para cerrar las autonomías, limitar la movilidad y reducir el contagio, Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad y Plan Covid de la Comunidad de Madrid ha anunciado que finalmente cerrará el puente de San José, desde el 17 al 21 de marzo y en Semana Santa del 26 de marzo al 9 de abril.

Zapatero: “Recurriré judicialmente esta decisión tras consultar a los servicios jurídicos, en principio porque entiendo que el Ministerio de Sanidad no puede obligar al cumplimiento de una medida que en el Consejo no se adoptó por unanimidad”. Además, el viceconsejero asegura que hay informes técnicos que acreditan que debido a la densidad de la población de la región, los cierres perimetrales aplicados con anterioridad no han sido efectivos en cuanto a la bajada de contagios en Madrid.

