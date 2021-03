Si Madrid no cumple con el cierre perimetral, el Gobierno podría acudir a los tribunales

Carolina Darias, ministra de Sanidad ha advertido que si la Comunidad de Madrid no cumple con el cierre perimetral durante el puente de San José y Semana Santa podría acudir a los tribunales.

“Actuaremos cuando los servicios jurídicos decidan cómo. La orden se publicará mañana o pasado en el BOE, a partir de ahí empezaremos a caminar. El acuerdo es de obligado cumplimiento, va a estar toda España perimetrada, o sea que más allá de lo que diga el consejo de Madrid lo que importa es el acuerdo alcanzado ayer”, ha afirmado la ministra.

“El rápido descenso de la tercera ola de la pandemia se ha ralentizado en algunas comunidades autónomas, mientras otras están empezando a sufrir ciertas ondulaciones, por lo tanto, máximo cumplimiento de las medidas que son efectivas. Con las medidas tomadas en el puente de San José y Semana Santa, se pretende avanzar en seguir salvando vidas, no semanas, esperemos que nuestro suelo no sea la incidencia de 50. Hemos descendido mucho pero esa no puede ser la mirada, debe ser hacia adelante, especialmente para dar tiempo a la vacuna, que es nuestro horizonte de esperanza”, insistía Darias.

Según informa: “Noticias para municipios”