Ayuso pide ayuda para controlar las fiestas ilegales en la región

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha solicitado a Delegación del Gobierno ayuda para controlar las fiestas ilegales que se están produciendo en la región y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que sancionen a quien no cumple estas normas.

“Estoy en contra de esas concentraciones que son las mayores causantes de los contagios que hay en Madrid y no puede ser que paguen justos por pecadores y tengamos la hostelería y los comercios cerrados. Unos no pueden ir a ganarse la ida y otros mientras están con estas fiestas propagando el virus. Esto no es un juego, las conductas insensatas son penadas”, ha afirmado Ayuso.

Este fin de semana se han registrado 272 fiestas ilegales en Madrid, entre ellas, una de las más destacadas fue en Villaverde, donde se desmanteló una fiesta de 65 personas.

Según informa: “Noticias para municipios”