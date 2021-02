Agüero: “No pensé en la afición cuando me fui del Atleti”

El delantero argentino del Manchester City estuvo en directo con Ibai Llanos en Twitch. Durante la charla, el Kun desveló algunos detalles de su carrera futbolística.

Habló claro sobre sus inicios en Europa, cuando tuvo que dejar todo en Argentina para viajar a la capital española tras fichar por el Atlético de Madrid: “No quería irme honestamente, porque era pequeño, tenía 18 años. Soy muy familiar, y sabía que si me iba a perder toda la conexión con mi familia. Pero al final mis compañeros de Independiente me dijeron que me tenía que ir, económicamente… Iba a Europa, a España. Yo en ese momento no quería. Me acuerdo de que cuando voy a firmar voy con mi Papá y mi Mamá, y ella se pone a llorar. Uno del Atleti le dijo que no llorara, que con el Skype todo sería más fácil (entre risas). Al final todos entendimos que era lo mejor para mí”.

Y le confesó a Ibai cómo fue su famosa petición de salir del Atlético: “Tenía que volver a entrenar con el Atleti cuando dije días atrás que me quería ir. Lo hice porque sino no me iba a ir, porque las ofertas estaban siendo canceladas por el club. Yo es que soy honesto y digo las cosas como son. No pensé en la gente del Atlético de Madrid, que les podía afectar. Que estaba haciéndole un mal a la afición”.

También contó una curiosa anécdota en sus primeros días en Madrid: “A los 15 días el club me da un coche para que yo vaya a entrenar. Pero uno del club con un KIA bien lindo, más que el mío, vino a buscarme al hotel para entrenar, y le pedí poder conducirlo. El puente que había al lado del Calderón, llegando ahí inconscientemente miro al estadio, y cuando vuelvo a mirar me choqué con un viejo, que luego dio con otro coche y fue una cadena. El del club me dijo rápido tira para atrás para fingir que era él el que conducía”.