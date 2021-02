Rivaldo: “Ha sido el último partido de Messi en Champions con el Barça”

El histórico jugador del FC Barcelona se sinceró sobre la posibilidad de que Messi siga el año que viene en el club azulgrana. El brasileño cree que Messi se marchará 100% del Barcelona este verano y cree que uno de los motivos es el bajo nivel de calidad que hay en la plantilla actualmente: “El Barcelona ya no puede dar a Messi la opción de luchar por títulos. Leo críticas a Koeman, pero no tiene culpa porque no tiene plantilla”, dijo el brasileño.

Rivaldo continuó: “No hay ni un jugador de la plantilla que crea en la remontada. Es imposible darle la vuelta” “Messi está por encima de sus treinta años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada ha visto como su mejor compañero, Luis Suárez, se ha marchado en una venta incomprensible que ha servido para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid”, dijo con cierto enfado Rivaldo.

Y para terminar, el brasileño volvió a incidir en la falta de jugadores de nivel en la plantilla, y defendió una vez más al entrenador holandés afirmando que “no puede hacer más con lo que tiene” y respecto a las críticas a Koeman por poner en el once a Pique tras tantos meses de baja, el histórico jugador brasileño dijo: “Leo críticas a Koeman por poner a Piqué. Pero cómo no lo iba a poner, si no tiene buenos jugadores para ocupar ese puesto. Normal que pusiera inmediatamente a Piqué aunque no haya alcanzado su nivel competitivo”.

Una muestra más de que leyendas del fútbol, y en concreto, del FC Barcelona, ven más claro que nunca que ha llegado el fin de un ciclo en Can Barça.