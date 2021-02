Coca-Cola probará su prototipo de botellas biodegradables en Europa

True to our #WorldWithoutWaste vision, we are bringing our #PaperBottle prototype to consumer trial in Hungary with our plant-based #Adez drink in the innovative packaging created with #Paboco.

Learn More 👉 https://t.co/PEbdCGZzvy @EU_ENV #EUGreenDeal #AdeZPaperBottle pic.twitter.com/VUSnfH9wWp

— Coca-Cola EU Dialogue (@CocaCola_EU) 11 de febrero de 2021