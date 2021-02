“Chuky” se asegura de que todo el mundo lleve mascarilla en el metro de Nueva York

En Nueva York han apostado por un método nuevo y original para asegurarse de que todo el mundo se ponga la mascarilla en el metro en tiempos de pandemia.

Así lo ha decidido Chucky, el conocido personaje ficticio de la saga de películas de terror Child’s Play. Este “muñeco” ha viajado en el metro de la ciudad haciendo de “vigilante” y atacando a aquellas personas que viajaban en el metro sin mascarilla. En el vídeo se puede ver como a una viajera que no lleva la mascarilla, este la muerde y las personas se limitan a grabarlo. “Esperaba que la gente al menos ayudara… Ella es una mujer que grita pidiendo ayuda rodeada de gente y nadie se acercó. Quizá la gente no acudía porque temía más el contagio de la chica que no llevaba mascarilla más que por el temor de un Chucky “de mentira”, afirmaba el actor.

Según asegura el New York Post, se trata de un experimento social para ver la reacción de la gente. Esta broma se repitió en otro vagón y la gente que viajaba en él reaccionó de la misma manera.

¡No te pierdas el vídeo!

Según informa: “El confidencial”