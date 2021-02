Twitter anuncia que Trump no volverá nunca más a la plataforma

Sin duda, una de las grandes noticias de este año ha sido la expulsión de Twitter del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Ahora, mientras el ex presidente se enfrenta a un segundo juicio político, el director financiero de Twitter dijo: “Cuando lo eliminen de la plataforma, ya sea que sea comentarista, director financiero o un ex funcionario público o actual, será destituido de su cargo”. Por lo tanto, los ejecutivos de Twitter resolvieron el problema de lo que sucedería si Trump se presenta nuevamente a las elecciones presidenciales de 2024.

“The way our policies work, when you’re removed from the platform, you’re removed from the platform whether you’re a commentator, you’re a CFO or you are a former or current public official,” says $TWTR CFO @nedsegal on if President Trump’s account could be restored. pic.twitter.com/ZZxascb9Rz

— Squawk Box (@SquawkCNBC) February 10, 2021