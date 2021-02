10 días de cuarentena para viajeros procedentes de Brasil o Sudáfrica

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha solicitado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, establecer una cuarentena obligatoria de 10 días para aquellos viajeros nacionales o residentes en España que proceden de Sudáfrica o Brasil.

“En enero reclamamos la suspensión de los vuelos con Brasil y Sudáfrica por las nuevas cepas de coronavirus detectadas en estos países. Tras no aceptar, de primeras, la reclamación del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno nacional sí estableció medidas excepcionales para limitar los vuelos. Ahora le traslado una nueva petición que espero que no se demore porque el Covid-19 no entiende de tiempos y cada día cuenta”, ha afirmado Escudero.

Escudero además, ha indicado que a pesar de continuar inmersos en esta tercera ola de la pandemia, los datos indican una leve mejoría, pero que aún así estamos en un momento que se aleja mucho de lo que a todos nos gustaría.