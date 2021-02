Ansu Fati está estancado en su recuperación

El canterano del FC Barcelona está teniendo serios problemas en la recuperación de su rodilla izquierda, ya que no soporta las cargas de trabajo y se ve obligado a parar por culpa de la inflamación en su rodilla. A día de hoy, el objetivo entre el jugador y el cuerpo médico es recuperar al 100% la rodilla más que fijar una fecha de regreso en el calendario. En un principio, el club calculaba que el extremo estaría fuera de los terrenos de juego durante un plazo de 4 meses, pero cada día que cumple, ese cálculo se va quedando más corto.

TV3 ha desvelado que el jugador fue intervenido una segunda vez, en secreto, por el doctor Ramon Cugat. La intervención se llevó a cabo en el mes de enero, con la intención de reconducir la rehabilitación de su lesión de menisco interno de la rodilla izquierda.

De hecho, según informa el diario AS, no se descarta que Fati tenga que pasar una tercera vez por el quirófano si su rodilla izquierda no mejora en las próximas semanas.